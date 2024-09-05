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Четверг, 5 сентября 2024, 13:41 мск

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Отец убитой в Нижнем Тагиле девочки напал с ножом на обвиняемого

Отец убитой Насти Якиной провел ночь в отделении полиции за попытку нападения на Владимира Александрова, который сознался в преступлении.

Как сообщает издание 66.ру, Александр Якин пришел с ножом на следственный эксперимент, который проходил в общежитии на улице Юности, и пытался напасть на обвиняемого. Мужчину задержали и доставили в полицейский участок. Он вышел на свободу на утро.

Обвиняемый в убийстве 11-летней школьницы снимал комнату по соседству с семьей. Настя пропала 31 августа, это был 40-й день с момента смерти ее матери и жены Александра. Тело девочки нашли в подвале того же общежития спустя четыре дня.

Владимир Александров был задержан в Москве в аэропорту. По версии следствия, он изнасиловал девочку и убил ее, а затем, скрыв следы преступления, покинул Нижний Тагил. Сегодня суд изберет для него меру пресечения, следствие настаивает на заключении под стражу.

Нижний Тагил, Ангелина Сергеева

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