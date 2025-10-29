Завтра вынесут приговор тагильчанину, задушившему 11-летнюю девочку

Завтра, 30 октября, в Свердловском областном суде будет оглашен приговор по резонансному уголовному делу.

Житель Нижнего Тагила Владимир Александров в августе 2024 года изнасиловал и убил 11-летнюю Настю. Когда девочка пропала, ее 3 дня искали полиция и волонтеры. Труп Насти был обнаружен в затопленном подвале общежития, где она проживала вместе с отцом. Там же жил и обвиняемый в убийстве Александров. Он обманом заманил к себе в комнату девочку, изнасиловал и задушил.

В ходе предварительного расследования вскрылось второе преступление: мужчина изнасиловал 20-летнюю девушку с психическим расстройством, также проживавшую в общежитии. Владимир Александров обвиняется по нескольким тяжким статьям: ч.1 ст.131; ч.1 ст.132; ч.1 ст.127.1; п. «в» ч.5 ст.131; п. «в» ч.5 ст.132; п.п. «в», «к» ч.2 ст.105 УК РФ.

Прокурор потребовал приговорить педофила к пожизненному заключению.

Екатеринбург, Таисья Исупова

