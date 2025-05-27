Назначена дата суда над убийцей 11-летней девочки из Нижнего Тагила

4 июня в Свердловском областном суде начнется процесс над Владимиром Александровым, обвиняемым в изнасиловании и убийстве 11-летней Насти из Нижнего Тагила. Заседание будет проходить в закрытом режиме, сообщили в пресс-службе облсуда.

Ранее подсудимый ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей, но по итогам предварительного слушания передумал. Уголовное дело будет рассматриваться судьей Павлом Неретиным единолично. Срок содержания под стражей Александрову продлен по 14 ноября 2025 года.

Как уже сообщал «Новый День», по версии следствия, вечером 30 августа 2024 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обманом уговорил 11-летнюю соседку пойти к нему в гости и изнасиловал. Чтобы скрыть преступление, он задушил девочку.

Кроме того, 5 августа 2024 года фигурант изнасиловал другую соседку – 20-летнюю девушку с психическим расстройством.

Были проведены судебно-медицинские, молекулярно-генетические, психолого-психиатрические судебные экспертизы. Согласно заключению последнего исследования, фигурант является вменяемым и в применении к нему принудительных мер медицинского характера не нуждается.

Напомним, 30 августа 2024 года 11-летняя Настя ушла на прогулку и не вернулась домой. Отец воспитывал девочку один, за 40 дней до этого ее мать умерла от рака. Настю искали более 140 человек – полицейские, волонтеры и знакомые. 3 сентября тело девочки обнаружили в подвале. Обвинение в убийстве предъявили 40-летнему соседу, ранее судимому за грабеж и изнасилование. 4 сентября отец погибшего ребенка пришел с ножом на следственный эксперимент, который проходил в общежитии на улице Юности, и пытался напасть на обвиняемого.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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