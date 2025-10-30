В Юго-Западном лесопарке нашли труп голой женщины без головы

В Екатеринбурге правоохранительные органы разбираются с жуткой находкой. Сегодня в Юго-Западном парке мужчина на утренней пробежке наткнулся на труп женщины. «Тело женщины было полностью нагим и находилось недалеко от АЗС. На одном из пальцев сыщики обнаружили кольцо», – сообщил пресс-секретарь ГУ МВД региона Валерий Горелых. В соцсетях очевидцы сообщают, что у тела не было головы.

Как сообщили в следственном комитете, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Устанавливается личность погибшей женщины. Назначены судебно-медицинская, биологическая, молекулярно-генетическая и криминалистическая экспертизы. В рамках расследования будут изъяты записи видеокамер наружного наблюдения, находящихся рядом с местом происшествия.

В полиции сообщили, что изучают информацию о безвестных исчезновениях женщин.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

