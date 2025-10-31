В убийстве женщины, чье тело без головы нашли в парке, признался ее сын (ФОТО)

Установлен подозреваемый в убийстве женщины, обезглавленное тело которой было обнаружено 30 октября в Юго-Западном лесопарке.

Как сообщил представитель СУ СКР Александр Шульга, сначала была установлена личность убитой. Жертву опознали по отпечаткам пальцев. Это 41-летняя гражданка одной из среднеазиатских республик. Подозреваемый – ее 21-летний сын. Оба они приехали в Россию на заработки. Женщина работала уборщицей в торговом центре, ее сын официально не работал.

«Молодой человек был допрошен в рамках расследования, он дал признательные показания. С его участием был проведен дополнительный осмотр места происшествия, в ходе которого он точно указал не только место обнаружения тела, но и местонахождение отчлененной головы потерпевшей и личных вещей убитой. Они находились в пакете, там же, в Юго-Западном лесопарке, приблизительно в 200 метрах от места обнаружения тела убитой», – сообщил Шульга.

Начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых добавил, что хотя мать и сын жили на разных съемных квартирах, они часто ссорились. По предварительным данным, убийство было совершено 20 октября.

«Неблагодарный сын помещен под стражу в камеру ИВС городского УМВД. Подозреваемый сообщил о своем диком поступке двум родственникам, но те побоялись рассказать о случившемся полиции. В квартире, где жил подозреваемый, проживали еще четыре человека. Когда сыщики спросили, как у него поднялась рука на родную мать, горе-сынок ответил в том духе, что он ранее неоднократно забивал домашний скот и к этому процессу привык», – отметил Горелых.

Напомним, вчера в Юго-Западном парке екатеринбуржец на утренней пробежке наткнулся на труп женщины. Тело женщины было полностью нагим, голова отсечена.

Екатеринбург, Елена Владимирова

