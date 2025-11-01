российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 1 ноября 2025, 11:55 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Суда арестовал мигранта, отрезавшего голову родной матери

Фото: Свердловская облпрокуратура

Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения 21-летнему Кувончбеку Темирганиеву, который обвиняется в убийстве своей матери. Обезглавленное тело женщины было обнаружено в Юго-Западном лесопарке 30 октября.

Подсудимый – гражданин одной из среднеазиатских республик. Официально нигде не работает, его мать была уборщицей в торговом центре. На допросе молодой человек по всем признался и показал, где оставил голову и одежду убитой. По данным полиции, мать и сын жили отдельно друг от друга и часто ссорились. Убийство, вероятно, произошло еще 20 октября.

Темирганиев обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Суд постановил заключить его под стражу на два месяца, до 30 декабря, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Ссылки по теме

В убийстве женщины, чье тело без головы нашли в парке, признался ее сын (ФОТО)

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,