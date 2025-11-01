Суда арестовал мигранта, отрезавшего голову родной матери

Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения 21-летнему Кувончбеку Темирганиеву, который обвиняется в убийстве своей матери. Обезглавленное тело женщины было обнаружено в Юго-Западном лесопарке 30 октября.

Подсудимый – гражданин одной из среднеазиатских республик. Официально нигде не работает, его мать была уборщицей в торговом центре. На допросе молодой человек по всем признался и показал, где оставил голову и одежду убитой. По данным полиции, мать и сын жили отдельно друг от друга и часто ссорились. Убийство, вероятно, произошло еще 20 октября.

Темирганиев обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Суд постановил заключить его под стражу на два месяца, до 30 декабря, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

