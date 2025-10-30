Наместник монастыря на Ганиной Яме стал новым епископом Нижнего Тагила

Наместник монастыря во имя святых царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма отец Мелитон (Зыбин) стал новым епископом Нижнетагильскии и Невьянским, передает «Новый День». Решение было утверждено накануне вечером на Священном Синоде.

Отец Мелитон руководил монастырем с августа 2019 года. Также с 2021 года он возглавляет спортивно-патриотический отдел Екатеринбургской епархии.

«Монастырь прощается с прекрасным наместником. А Нижний Тагил уже ждет своего архиерея! Уверен, что в новом качестве отец Мелитон сможет еще более усердно послужить Церкви», – написал в своем телеграме митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Екатеринбург, Елена Сычева

