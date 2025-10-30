российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 31 октября 2025, 01:15 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Наместник монастыря на Ганиной Яме стал новым епископом Нижнего Тагила

Фото фонда святой Екатерины

Наместник монастыря во имя святых царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма отец Мелитон (Зыбин) стал новым епископом Нижнетагильскии и Невьянским, передает «Новый День». Решение было утверждено накануне вечером на Священном Синоде.

Отец Мелитон руководил монастырем с августа 2019 года. Также с 2021 года он возглавляет спортивно-патриотический отдел Екатеринбургской епархии.

«Монастырь прощается с прекрасным наместником. А Нижний Тагил уже ждет своего архиерея! Уверен, что в новом качестве отец Мелитон сможет еще более усердно послужить Церкви», – написал в своем телеграме митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,