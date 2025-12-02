Патриарх Кирилл утвердил отца Мелитона епископом Нижнетагильским (ФОТО)

Отец Мелитон (Зыбин), экс-наместник монастыря святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме, стал епископом Нижнетагильским. В присутствии 30 архиереев процедуру хиротония провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает корреспондент «Нового Дня» из Храма Христа Спасителя.

Отец Мелитон руководил монастырем с августа 2019 года. Также с 2021 года он возглавляет спортивно-патриотический отдел Екатеринбургской епархии.

Екатеринбург, Елена Сычева

