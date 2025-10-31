Памятник клавиатуре откроют после ремонта

Одна из самых известных достопримечательностей Екатеринбурга – памятник клавиатуре – откроется сегодня после ремонта, который длился больше месяца. Все кнопки ранее демонтировали и увозили, чтобы очистить каждую от грязи и старой краски, а также выровнять и приподнять основание памятника, чтобы тот не проваливался в землю.

Гигантская клавиатура появилась в 2005 году на левом берегу Исети между улицами Куйбышева и Малышева. Ежегодно активисты, в основном, айтишники, собираются в начале лета, чтоб вернуть клавиатуре достойный вид: прибирают территорию вокруг клавиш, моют их, красят в белый цвет и обводят черной краской буквы.

Екатеринбург, Елена Сычева

