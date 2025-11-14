российское информационное агентство 18+

Лебедев раскритиковал реконструкцию памятника клавиатуре в Екатеринбурге

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев раскритиковал то, как провели реконструкцию памятника клавиатуре в Екатеринбурге. «Вместо того, чтобы сделать отличные новые клавиши, они только все испортили – сделали просто бетон, еще и наделали опечаток», – высказался он в своем блоге, отметив, что территорию вокруг не облагородили, поэтому грязь с ботинок туристов переходит на клавиши. Авторов реконструкции Лебедев назвал «людьми, у которых руки растут» [не из нужного места]: «Они сделали только хуже».

Напомним, ранее дизайнер критически высказывался о Среднеуральске. «В Среднеуральске, очевидно, [все плохо]. А мы можем взять и превратить его в маленькую Швейцарию», – говорил Лебедев на форуме в Екатеринбурге. Позднее Среднеуральске произошел локальный финансовый кризис – спасать город пришлось областному бюджету.

Екатеринбург, Елена Сычева

