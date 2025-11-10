российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 10 ноября 2025, 12:33 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Город-спутник Екатеринбурга столкнулся с финансовым кризисом

В Среднеуральске сложилась настолько сложная финансовая ситуация, что областному правительству пришлось принимать экстренные меры для ее исправления. В ближайшее время чиновники разработают план по выходу из кризиса.

«Для Среднеуральска по распоряжению губернатора муниципалитетом будет разработан план восстановления финансовой устойчивости и утвержден местной думой. В свою очередь регион использует возможности бюджетного законодательства для восстановления платежеспособности муниципалитета, например, участвуя в вопросах согласования проекта местного бюджета», – сообщили в ДИПе.

Отметим, что 30 октября городская дума рассмотрела отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2025 года. «Был отмечен устойчивый уровень доходов и отсутствие задолженности по выплате зарплаты. Елена Чернакова, руководитель счетной палаты, акцентировала внимание на высоком уровне дисциплины в расходовании средств, сбалансированности главного финансового документа территории и его социальной направленности», – пишет портал «Среднеуральск инфо».

Среднеуральск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Политика, Россия, Экономика,