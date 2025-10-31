«Она была в другом месте и чуть другой формы», – автор памятника клавиатуре рассказал о первоначальном замысле (ВИДЕО)

Сегодня в Екатеринбурге после реконструкции открылся памятник клавиатуре. Кнопки памятника очистили, основание памятника выровняли и приподняли. Реконструкция заняла больше месяца, на нее ушло более 300 тысяч рублей.

На открытии автор арт-объекта Анатолий Вяткин рассказал об истории его создания. В частности, он отметил, что она должна была изначально повторять изгиб реки.

Памятник клавиатуре снова на месте

Памятник клавиатуре появился на левом берегу Исети между улицами Куйбышева и Малышева 20 лет назад. О том, какие поверья по поводу памятника появились за это время, можно прочитать здесь.

Екатеринбург, Степан Фатхиев

