«Она была в другом месте и чуть другой формы», – автор памятника клавиатуре рассказал о первоначальном замысле (ВИДЕО)

Сегодня в Екатеринбурге после реконструкции открылся памятник клавиатуре. Кнопки памятника очистили, основание памятника выровняли и приподняли. Реконструкция заняла больше месяца, на нее ушло более 300 тысяч рублей.
На открытии автор арт-объекта Анатолий Вяткин рассказал об истории его создания. В частности, он отметил, что она должна была изначально повторять изгиб реки.
Памятник клавиатуре снова на месте
Памятник клавиатуре появился на левом берегу Исети между улицами Куйбышева и Малышева 20 лет назад. О том, какие поверья по поводу памятника появились за это время, можно прочитать здесь.
Екатеринбург, Степан Фатхиев
