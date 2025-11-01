Суд заочно арестовал известного бизнесмена Александра Горбунова

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес решение о заочном аресте бизнесмена Александра Горбунова. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

«Ленинский районный суд г.Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения бизнесмену Александру Горбунову. Органами предварительного расследования Горбунов обвиняется в вымогательстве (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Поскольку обвиняемый находится в розыске, суд удовлетворил ходатайство о заочном аресте фигуранта», – говорится в сообщении.

Напомним, что дело, в рамках которого у правоохранительных органов имеется интерес с Александру Горбунову, касается 3 гектар земли в промзоне Екатеринбурга на Комсомольской, 73. История примечательна тем, что в ней фигурирует, с одной стороны, Михаил Клок, которого СМИ называют бывшим лидером ОПГ. С другой стороны – известный уральский бизнесмен Александр Горбунов. Последнего Клок обвиняет в том, что он незаконно завладел этой самой базой на Комсомольской.

Все подробности дела можно прочитать здесь.

Екатеринбург, Елена Васильева

