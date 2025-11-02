российское информационное агентство 18+

Воскресенье, 2 ноября 2025, 13:54 мск

Два топ-менеджера Серовского мехзавода отправлены под арест за мошенничество

Фото: пресс-служба судов Свердловской области

Два топ-менеджера Серовского механического завода отправлены под арест. Речь идет о замах гендиректора Сергее Гусманове и Сергее Минибаеве.
Как сообщает пресс-служба судов Свердловской области, Гусманов и Минибаев являются фигурантами уголовного дела ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, обвиняемые причинили ущерб предприятию на сумму более 1 млн.рублей, что является уже крупным размером.

В удовлетворении ходатайств следователя о содержании обвиняемых под стражей отказано.

Суд избрал Гусманову и Минибаеву меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 31 декабря 2025 года включительно, пояснили в пресс-службе.

По указанной статье обвиняемые могут получить до 10 лет лишения свободы.

Екатеринбург, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

