Два топ-менеджера Серовского мехзавода отправлены под арест за мошенничество

Два топ-менеджера Серовского механического завода отправлены под арест. Речь идет о замах гендиректора Сергее Гусманове и Сергее Минибаеве.

Как сообщает пресс-служба судов Свердловской области, Гусманов и Минибаев являются фигурантами уголовного дела ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, обвиняемые причинили ущерб предприятию на сумму более 1 млн.рублей, что является уже крупным размером.

В удовлетворении ходатайств следователя о содержании обвиняемых под стражей отказано.

Суд избрал Гусманову и Минибаеву меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 31 декабря 2025 года включительно, пояснили в пресс-службе.

По указанной статье обвиняемые могут получить до 10 лет лишения свободы.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube