Бывших топ-менеджеров Серовского мехзавода перевели из-под домашнего ареста в СИЗО

Свердловский областной суд изменил меру пресечения двум бывшим заместителям гендиректора АО «Серовский механический завод» Сергею Гусманову и Сергею Минибаеву, которых обвиняют в мошенничестве.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, 2 ноября Серовский районный суд отправил фигурантов под домашний арест до 30 декабря. Прокурор подал апелляцию на это решение. Свердловский областной суд, рассмотрев апелляцию, избрал Минибаеву и Гусманову меру пресечения в виде заключения в СИЗО на тот же срок.

По версии следствия, обвиняемые причинили ущерб предприятию на сумму более 1 млн рублей, что является мошенничеством в крупном размере.

Обвиняемые могут получить до 10 лет лишения свободы.

Серов, Елена Владимирова

