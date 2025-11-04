Сегодня центр Екатеринбурга перекроют ради Крестного хода

Сегодня, 4 ноября, в России отмечают День народного единства и День Казанской иконы Божией Матери. В честь праздника по центральным улицам Екатеринбурга пройдет крестный ход – от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма на Крови. С 11:30 до 12:30 закроют движение всех видов транспорта.

По данным мэрии, ограничения будут действовать на улицах:

– Розы Люксембург, от Свято-Троицкого кафедрального собора до Куйбышева;

– Куйбышева, от Розы Люксембург до Гоголя;

– Гоголя, от Куйбышева до Малышева;

– Пушкина, от Малышева до проспекта Ленина;

– Ленина, от Пушкина до Толмачева;

– Толмачева, от проспекта Ленина до Первомайской;

– Царской, от Первомайской до Храма на Крови (улица Царская, 10).

Как уже писал «Новый день», год назад в этот день в Крестном ходе приняли участие больше 3,5 тысячи человек. Напомним, православный праздник неразрывно связан с Днём народного единства – в 1612 году ополчение под командованием Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освобождало Москву от польских интервентов. Тогда одни из ополченцев привезли из Казани чудотворный образ Пресвятой Богородицы. С ним русские воины и одержали победу.

