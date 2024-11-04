Тысячи верующих прошли крестным ходом 4 ноября

Больше 3,5 тысячи человек прошли сегодня крестным ходом по улицам Екатеринбурга в честь праздника Казанской иконы Божией матери. Об этом сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Празднование началось с божественной литургии в Свято-Троицком кафедральном соборе. Его возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, после тысячи верующих с иконами отправились ко Хоаму-на-Крови, сделав остановку у часовни святой Екатерины.

Напомним, православный праздник неразрывно связан с Днём народного единства – в 1612 году ополчение под командованием Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освобождало

Москву от польских интервентов. Тонга одни из ополченцев привезли из Казани чудотворный образ Пресвятой Богородицы. С ним русские воины и одержали победу. В 2023 году после почти ста лет забвения образ был вновь обретен, он находился на складах, помещенный туда в советское время.

Екатеринбург, Елена Сычева

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