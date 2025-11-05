Екатеринбург с раннего утра стоит в пробках – виноваты снег, школьники и летняя резина

Екатеринбург с раннего утра в первый рабочий день после праздников встал в пробки. Ночью в городе пошел снег – осадки, по традиции, всегда негативно сказываются на трафике в уральской столице. Кроме того, снег ложится на фрагменты гололеда, а это, в свою очередь, плохо сказывается на сцеплении с дорогой для тех, кто до сих пор ездит на летней резине. Колеса пробуксовывают, на поворотах такие машины могут уйти в занос, что опасно не только для них, но и для других машин и пешеходов.

Кроме того, с 5 ноября в школах, придерживающихся традиционного учебного расписания, началась вторая четверть – это также добавило машин к и без того плотному городском трафику.

С учетом того, что снегопад в Екатеринбурге продолжается, вечером город встанет в таких же заторах.

Екатеринбург, Елена Васильева

