Мокрый снег будет идти еще три дня. Гаишники выступили с заявлением

В ближайшие дни в Свердловской области сохранится пасмурная погода, будет идти мокрый снег, на юге с дождем. Это уже осложнило ситуацию на дорогах.

По данным гидрометцентра, сегодня снегопады сохранятся, температура повысится до -1…+1 °C. 6-7 ноября в регион будет поступать теплый воздух с Атлантики. Близко проходящие североатлантические циклоны обусловят частые осадки в виде мокрого снега, на юге с дождем. Температура воздуха до конца рабочей недели – ночью до -6°, днем – до +2°.

В областной ГАИ напомнили о правилах безопасности в такую погоду. Надо исключить резкое торможение, обгоны и перестроения на снегу. Все движения должны быть плавными и предсказуемыми. Перед поворотами, перекрестками и пешеходными переходами надо снижать скорость, так как на заснеженной дороге тормозной путь увеличивается в разы.

В снегопад обязательно надо включать ближний свет и противотуманные фары, следует полностью очищать автомобиль от снега и льда перед началом движения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

