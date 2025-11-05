На Объездной насмерть разбился 25-летний водитель: машина въехала в металлический забор

В Екатеринбурге сегодня утром на Объездной дороге погиб 25-летний водитель ВАЗ. Он не справился с управлением и вылетел с дороги, протаранив фонарь, дерево и металлическое ограждение. Удар был такой сильный, что от столкновения был поврежден автомобиль «Нива», стоящий на парковке за забором. По данным Госавтоинспекции, водитель выбрал небезопасную скорость с учетом погодных условий.

Погибший молодой мужчина – житель поселка Октябрьский Сысертского района. В автомобиле был еще 19-летний пассажир. Его на месте аварии осмотрели медики, от госпитализации парень отказался.

По факту ДТП проводится расследование. Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей снизить скорость на дорогах, чтобы избежать аварий. В Екатеринбурге до конца недели будет идти мокрый снег, а на проезжей части возможна гололедица.

Екатеринбург

