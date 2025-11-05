Начался суд по уголовному делу о пожаре в Сосьве, где сгорело более ста домов (ФОТО)

В Серовском городском суде началось рассмотрение уголовного дела о крупнейшем за всю историю Сосьвы пожаре, который в апреле 2023 года уничтожил более ста домов и унес жизни двух человек.

Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, в числе обвиняемых – бывший глава Сосьвы Геннадий Макаров, бывшие первый замглавы, директор, замдиректора и специалист по пожарной безопасности МКУ «Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского городского округа», врио директора МУП «Водоканал», начальник пожарной части и управляющий пилорамой Газанфар Мамедов.

Бывшие чиновники и служащие обвиняются в халатности, а управляющий пилорамой – в нарушении требований пожарной безопасности и уничтожении чужого имущества.

Уголовное дело находится в производстве судьи Натальи Холоденко.

По версии следствия, муниципальные служащие не обеспечили обустройство вокруг Сосьвы противопожарных минерализованных полос и не организовали уборку территории от свалок мусора и горючих материалов. Врио директора МУП «Водоканал» не обеспечила исправность пожарных гидрантов на территории поселка, а начальник пожарной части их не проверил. В свою очередь, управляющий пилорамой свалил обрезки досок и бревен на участке по ул. Виктора Романова. Все это в совокупности привело к тому, что 25 апреля 2023 года загорелись отходы деревообработки и мусора. Огонь быстро распространился по поселку.

Пожар в Сосьве уничтожил более 100 строений и лечебно-исправительную колонию, которая служила градообразующим предприятием. От отравления угарным газом погибли два местных жителя – 62-летний мужчина и 90-летняя пенсионерка. Общая сумма материального ущерба превысила 238 млн рублей.

