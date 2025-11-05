Двум курганским подросткам грозит до 20 лет колонии за теракт на железной дороге (ФОТО)

В Курганской области два подростка, 15 и 16 лет, подожгли релейный шкаф. Теперь им грозит до 20 лет лишения свободы по статье «Террористический акт».

Как сообщили в пресс-службе УМВД на транспорте по УрФО, информация о возгорании на подъездных путях к одному из городских предприятий поступила 20 октября. На месте ЧП нашли пластиковую канистру с остатками горючей жидкости и фрагменты резины.

22 октября правоохранители и представители УФСБ установили личности двух несовершеннолетних, подозреваемых в поджоге. Подростки задержаны и дали признательные показания.

Ранее судимый за кражу 16-летний курганец и его 15-летний друг рассказали, что предложение поджечь релейный шкаф за вознаграждение они получили от неизвестного лица в одном из мессенджеров. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 УК РФ – «Террористический акт».В случае вынесения обвинительного приговора подельников будет ожидать наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет. Они арестованы на два месяца.

Напомним, недавно в Центральный окружной военный суд Екатеринбурга поступило уголовное дело в отношении подростка из Тюмени, который также обвиняется в поджоге релейного шкафа по поручению неизвестных из интернета.

Курган, Елена Владимирова

