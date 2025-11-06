На Урале ограничат продажу энергетиков

В Свердловской области ограничат продажу безалкогольных энергетических напитков. Соответствующий законопроект в ближайшее время рассмотрят депутаты заксо.

Продажу энергетиков запретят в зданиях образовательных, медицинских и спортивных организаций, а также на территориях, прилегающих к ним. Также энергетики не будут продавать в местах проведения фестивалей, концертов, массовых спортивных мероприятий и на прилегающих к ним территориях за два часа до начала проведения, во время проведения и в течение часа после его окончания.

За нарушение этого запрета установят штраф от 5 до 10 тысяч рублей – для должностных лиц, от 50 до 100 тысяч рублей – для юридических лиц.

Если заксобрание одобрит проект областного закона, он вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube