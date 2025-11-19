Врач прокомментировал запрет продажи энергетиков

Свердловские депутаты накануне приняли решение о запрете продажи энергетических напитков в регионе. Медики поддерживают законодателей. «В энергетических напитках содержится очень высокая доза кофеина, а кроме того, в них очень много сахара. Какие концентрации ни к чему хорошему не приводят ни у подрастающего поколения, ни у взрослых: 300 миллиграммов кофеина в одной банке – это ужас. Диетологи меня поддерживают. Хочешь взбодриться? Ну, надо все-таки подумать насчет отдыха, потому что ты взбодришься [энергетиком], но продуктивность этой бодрости будет не очень высока», – прокомментировал в своем телеграм-канале главный нарколог Минздрава России в УрФО Антон Поддубный.

Напомним, согласно принятому заксобранием законопроекту в Свердловской области полностью запретят продажу безалкогольных энергетических напитков в медучреждениях, в организациях культуры и спорта, в школах, в вузах а также на площадках проведения массовых мероприятий – запрет вступит силу с 1 марта 2026 года.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube