Эксперт Пироговского Университета: остаться без ног из-за энергетиков – вполне реально

Энергетики содержат множество химических веществ, которые оказывают негативное влияние на организм. В группе риска находятся молодые люди. К чему может привести злоупотребление энергетиками, рассказали в Пироговском Университете Минздрава России.

Ранее стало известно о 22-летнем молодом человеке, который лишился возможности ходить из-за пристрастия к энергетикам. «Реакция в виде панкреонекроза – это довольно частое последствие употребления агрессивных продуктов. В первую очередь это касается алкоголя, но и энергетические напитки, содержащие целый коктейль химических веществ, могут вызвать подобный некроз. Таким образом, ничего удивительного в произошедшем нет», – прокомментировал ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Ю.М. Лопухина Пироговского Университета, судебно-медицинский эксперт Алексей Решетун.

Производители могут добавлять витамины, биологически активные добавки и даже растительные компоненты. Однако это не делает энергетики нейтральными или полезными, поскольку все эти вещества поступают в неестественной форме и в очень высоких концентрациях. В первую очередь сочетание этих компонентов бьет по сердечно-сосудистой системе.

Это особенно опасно для подростков и людей с уже имеющимися заболеваниями сердца. «Употребление энергетиков заставляет сердце работать в усиленном режиме, что не является естественным процессом. Это похоже на искусственный разгон двигателя, и сердце может не справиться с такой нагрузкой», – сравнил эксперт.

Кроме того, у подростков, чей скелет и опорно-двигательный аппарат интенсивно растут, сердце и его проводящая система могут не успевать за этим процессом. Иногда это приводит к временным нарушениям, которые со временем нормализуются. Но при резком увеличении нагрузки со стороны энергетиков сердце может быть вынуждено работать в усиленном режиме, что может привести к проблемам с его проводящей системой.

