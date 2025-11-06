российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 6 ноября 2025, 12:56 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

В Екатеринбурге разыскивают водителя, сбившего двух девочек на зебре

В Екатеринбурге автомобилист сбил двух пешеходов и скрылся. ДТП случилось 5 ноября около 7:30 на перекрестке ВИЗ-бульвара и улицы Мельникова. Пострадавшие – девочки-подростки, которые шли в школу на уроки. Одна из них была госпитализирована с переломами.

Момент аварии попал на камеры уличного видеонаблюдения. По записям видно, что машина наехала на школьниц, когда они переходили зебру на зеленый сигнал светофора. Сбив пешеходов, водитель даже не остановился и уехал прочь. Телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», близкий к мэрии, сообщил, что удалось проследить весь путь лихача по району. После наезда на пешеходов автомобилист уехал в сторону улицы Крауля.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт,