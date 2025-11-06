В Екатеринбурге разыскивают водителя, сбившего двух девочек на зебре

В Екатеринбурге автомобилист сбил двух пешеходов и скрылся. ДТП случилось 5 ноября около 7:30 на перекрестке ВИЗ-бульвара и улицы Мельникова. Пострадавшие – девочки-подростки, которые шли в школу на уроки. Одна из них была госпитализирована с переломами.

Момент аварии попал на камеры уличного видеонаблюдения. По записям видно, что машина наехала на школьниц, когда они переходили зебру на зеленый сигнал светофора. Сбив пешеходов, водитель даже не остановился и уехал прочь. Телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», близкий к мэрии, сообщил, что удалось проследить весь путь лихача по району. После наезда на пешеходов автомобилист уехал в сторону улицы Крауля.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

