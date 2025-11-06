Испуг – не причина бежать с места ДТП: гаишники нашли водителя, сбившего школьниц

Инспекторы екатеринбургской Госавтоинспекции разыскали водителя, который вчера утром на Верх-Исетском бульваре сбил двух девочек и скрылся.

Как сообщили в пресс-службе ГАИ, нарушителем оказался 24-летний житель Перми. Молодой человек был приглашен в отделение Госавтоинспекции для дачи объяснений, где пояснил, что покинул место ДТП из-за испуга.

В отношении него составлены протоколы по статьям 12.18 КоАП РФ «Непредоставление преимущества в движении пешеходам» и по ч. 3 ст. 12.37 КоАП РФ «Неисполнение обязанности по страхованию гражданской ответственности».

Кроме того, решается вопрос о возбуждении административных производств по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ «Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся» и по ст. 12.24 КоАП РФ «Причинения вреда здоровью потерпевшего». В ближайшее время он будет доставлен в суд для рассмотрения этого административного дела.

Госавтоинспекция Екатеринбурга обращается к водителям: «Никакие эмоции, в том числе испуг, не являются оправданием для оставления места ДТП, особенно когда есть пострадавшие. Подобные действия расцениваются законом как грубейшее нарушение, которое влечет суровое наказание, вплоть до лишения права управления транспортными средствами».

Как уже писал «Новый День», ДТП случилось 5 ноября около 7:30 на перекрестке ВИЗ-бульвара и улицы Мельникова. Пострадавшие – девочки-подростки, которые шли в школу на уроки. Одна из них, 11 лет, была госпитализирована с переломами. Момент аварии попал на камеры уличного видеонаблюдения. По записям видно, что машина наехала на школьниц, когда они переходили зебру на зеленый сигнал светофора. Сбив пешеходов, водитель даже не остановился и уехал прочь.

Екатеринбург, Елена Владимирова

