В Екатеринбурге завершился сезон проката самокатов

В Екатеринбурге ушли на зимние каникулы сервисы по аренде электросамокатов. Кикшеринговые компании убирают их с улиц города.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, итоговая встреча с представителями местных отделений прокатов запланирована на следующую неделю. Власти проанализируют статистику по ДТП с участием самокатов и рассмотрят вопрос обновления правил, прописанных в соглашениях. В Екатеринбурге работает 3 сервиса аренды, общее количество предоставляемых ими самокатов – около 16 тысяч. Между этими фирмами и муниципалитетом подписаны соглашения, где определены зоны запрета и ограничения скорости движения до 10, 15 и 25 километров в час.

Напомним, по состоянию на 5 сентября в Свердловской области было зарегистрировано 119 ДТП с электросамокатами, при этом 94 происшествия (80%) случились в Екатеринбурге. Несмотря на общее снижение аварийности на 14,4% по сравнению с прошлым годом, тяжесть последствий значительно возросла. Погибли 4 человека, при этом трое из них – в столице Урала (+200%). Травмы получили 116 участников движения, каждый третий из которых – несовершеннолетний.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube