«Основной способ – физическое истребление», – министр рассказала о борьбе с борщевиком

В Свердловской области есть территории, достаточно сильно заросшие борщевиком. Борьба с ним – это задача, в первую очередь, администраций муниципальных образований и дорожных служб.

Об этом заявила на пресс-конференции министр АПК Свердловской области Анна Кузнецова, отвечая на вопрос «Нового Дня». «Борьба с борщевиком ведется уже не первый год. В первую очередь эта работа должна проводиться муниципальными образованиями, особенно на землях общего пользования. В этом году усилилась мера ответственности землевладельцев за отсутствие борьбы с борщевиком. Методы борьбы в принципе известны, на данный момент основной способ – его физическое истребление», – отметила министр.

Анна Кузнецова добавила, что, как правило, сельскохозяйственным культурам самопроизвольные посевы борщевика не угрожают – он растет в основном там, где землю не обрабатывают и не пашут, вдоль дорог.

Напомним, борщевик Сосновского начали использовать в советское время – предполагалось, что это будет дешевый и устойчивый к погодным явлениям корм для дойных коров. Однако оказалось, что молоко у животных, евших борщевик, горчит, а сок растения опасен для человека – под действием ультрафиолета он вызывает сильные ожоги. Кроме того, как инвазивный вид борщевик быстро захватывает территории и трудно искореняется. С марта следующего года начнут действовать поправки в Земельный кодекс РФ: владельцев участков начнут штрафовать за появление опасного сорняка (до 50 тысяч рублей для физлиц и до миллиона для юрлиц), дело может дойти и до изъятия земли.

Екатеринбург, Елена Владимирова

