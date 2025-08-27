К 2030 году вся территория Европы будет покрыта борщевиком, – ученый

Борщевик Сосновского продолжает захватывать все новые территории – и уже через пять лет им будет покрыта вся территория Европы. Такой прогноз дал доктор математических наук, главный научный сотрудник Международной лаборатории стохастического анализа НИУ ВШЭ Василий Колокольцов. «К 2030 году вся территория Европы будет покрыта борщевиком. Все, кроме асфальта. Он молниеносно распространяется. Особенно там, где люди портят [сложившуюся биосистему]. Вот если мы забросили какое-то поле, сначала вскопали и забросили, то там он будет в первую очередь размножаться. В лес он тоже идет. Но если у вас устойчивая экологическая система, то туда ему влезать труднее», – отметил математик в подкасте ScienceFonk.

Ученый напомнил, что у одного растения 20 тысяч семян. «Такая же ситуация с этими клещами. Вот представьте себе, у одного маленького этого клещеночка, который меньше ноготочка, 2 тысячи яиц. Представляете себе? 2000. Вот такая вот маленькая штука. Размножение там бешеное, и у того, и у другого. Очень интересные объекты с точки зрения исследований: как биологических, так и, конечно, математических моделей», – сказал Колокольцов.

По его словам, борщевик при этом более сложный объект, чем клещи. «Потому что он образует такие очень странные площади. Он же не круг образует, а разрастается такой «медузкой», – добавил он.

Напомним, борщевик Сосновского начали использовать в советское время – предполагалось, что это будет дешевый и устойчивый к погодным явлениям корм для дойных коров. Однако оказалось, что молоко у животных, евших борщевик, горчит, а сок растения опасен для человека – под действием ультрафиолета он вызывает сильные ожоги. Кроме того, как инвазивный вид, борщевик быстро захватывает территории, губит сельхозкультуры и трудно искореняется.

С марта следующего года начнут действовать поправки в Земельный кодекс РФ: владельцев участков начнут штрафовать за появление опасного сорняка (до 50 тысяч рублей для физлиц и до миллиона для юрлиц), дело может дойти и до изъятия земли.

Екатеринбург

