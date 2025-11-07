Социальные пособия, школы и транспорт: на что потратят бюджет-2026

На следующей неделе комитеты областного заксобрания приступят к обсуждению проекта регионального бюджета на 2026 год перед первым чтением. «Новый День» проанализировал, на какие направления планируется потратить больше всего средств, и как изменилась структура расходов по сравнению с 2025 годом.

Напомним, общий объем доходов на 2026 год запланирован в объеме 504,4 миллиарда рублей, расходов – 536,3 миллиарда рублей. Дефицит составит 31,9 млрд рублей, госдолг не должен превысить 99 млрд.

Наибольшую сумму традиционно планируется выделить на содержание системы образования – 158,6 млрд рублей. Для сравнения, в проект бюджета-2025 при его внесении в заксо на образование был заложен 131 млрд рублей. В проекте бюджета-2026 помимо прочего предусмотрены средства на строительство нескольких образовательных учреждений, например, школ в Сосьве, селе Косулино, селе Петрокаменском, детских садов в Новокольцовском, селе Патруши, микрорайоне Солнечном.

На втором месте по объему финансирования – сфера социальной политики, на нее планируется выделить 129,8 млрд рублей (в проекте бюджета-2025 – 107,2 млрд). Сюда входят все региональные социальные пособия, которые получают уральцы. Только на единовременные денежные выплаты отдельным категориям лиц, принимавшим участие в специальной военной операции, заложено 8 млрд рублей. Более 1,3 млрд рублей выплатят лицам, имеющим право на компенсацию расходов на подключение дома к газовым сетям. Почти 2 млрд рублей уйдет в муниципалитеты для компенсации некоторым категориям граждан расходов на оплату ЖКУ.

По разделу «Национальная экономика» на 2026 год заложено 62,2 млрд рублей (год назад – 55,5 млрд). Большая часть этих средств пойдет на развитие транспорта и дорожного хозяйства. Так, только на развитие общественного транспорта, в том числе метрополитена, в Екатеринбурге заложено по 1 млрд рублей в год.

На общегосударственные вопросы в 2026 году заложено 52,2 млрд рублей (в 2025 году – 53,2 млрд рублей).

Финансирование ЖКХ в 2026 году увеличится с 13 до 16 млрд рублей, спорта – с 7,2 до 8,8 млрд рублей, культуры – с 5,5 до 6 млрд рублей, охраны окружающей среды – с 1,1 млрд до 1,8 млрд рублей. А вот финансирование СМИ снизится – с 935 млн до 898 млн рублей.

18 ноября заксо рассмотрит проект бюджета в первом чтении, после чего приступит к работе временная согласительная комиссия.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

