Прогноз по доходам на 2026 год превысил 500 млрд рублей

В правительстве Свердловской области подготовлен проект регионального бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 гг.

Как сообщили в ДИПе, прогноз по доходам запланирован на уровне 504,4 миллиарда рублей, по расходам – 536,3 миллиарда рублей. Дефицит составит 31,9 млрд рублей.

В ближайшее время законопроект об областном бюджете будет направлен в заксо, где приступит к работе временная согласительная комиссия.

Напомним, в бюджете области на 2025 год при его принятии были заложены доходы в размере 483,13 млрд. рублей, расходы – 529,1 млрд рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

