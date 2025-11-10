Ходить можно, но с трудом – Екатеринбург после заморозков и снега покрылся коркой льда

В Екатеринбурге после снегопадов на выходных и легких заморозков все тротуары покрылись коркой льда. Картина наблюдается повсеместно – как в спальных районах уральской столицы, так и в самом центре. В частности, сложности с передвижением испытывают люди на так называемом уральском Арбате – передвигаться по Вайнера практически невозможно – там один сплошной гололед, который никто даже не посыпал песком. Вопросы вызывает и состояние набережной Екатеринбурга – она тоже покрыта льдом, и коммунальные службы, которые должны приводить улицы в порядок, бездействуют.

Стоит отметить, что ноябрьское предзимье застало врасплох не только коммунальные службы Екатеринбурга. Так, накануне из-за плохой уборки на несколько часов закрывался пермский тракт, большие сложности испытывали автомобилисты и на полевском направлении, были проблемы с передвижением в сторону Нижнего Тагила.

Стоит отметить, что легкие заморозки продержатся в Свердловской области до конца рабочей недели, потом будет потепление до плюс шести.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube