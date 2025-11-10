На Химмаше директор магазина зарезал женщину и ранил еще двух человек (ФОТО)

Сегодня утром на улице Бородина в микрорайоне Химмаш 27-летний мужчина устроил резню. Как сообщили в СУ СКР Свердловской области, злоумышленник и еще несколько человек пришли в гости к 52-летней женщине. Во время распития спиртного произошел конфликт, и гость убил хозяйку квартиры ножом. Еще двое гостей, мужчина и женщина, получили ранения.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство», подозреваемый задержан. По имеющимся сведениям, подозреваемый работает директором одного из сетевых магазинов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

