Директору супермаркета предъявили обвинение в одном убийстве и двух покушениях (ФОТО)

Предъявлено обвинение 27-летнему директору магазина, который, по версии следствия, вчера утром набросился с ножом на своих знакомых, двоих ранил, а одну женщину убил.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, обвиняемый по имени Ярослав и его знакомые встретились, чтобы выпить пива, вечером в воскресенье, 9 ноября, в квартире на улице Косарева. В 3 часа ночи алкоголь у компании кончился, и она отправилась за добавкой в магазин на улице Многостаночников. Оттуда они переместились в квартиру 52-летней женщины на улице Бородина, где и случилась трагедия.

Фото: СУ СКР Свердловской области

В СУ СКР рассказали, что на почве ссоры фигурант убил хозяйку квартиры и ранил еще двоих – 26-летнего мужчину и 30-летнюю женщину. Полиция задержала обвиняемого на улице, куда он вышел сразу после резни. «Будучи допрошенным, обвиняемый признал свою вину, объяснив свои действия чрезмерным употреблением спиртного», – добавили в СУ СКР. Решается вопрос об аресте обвиняемого.

Екатеринбург, Елена Владимирова

