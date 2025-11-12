Директора «Монетки», зарезавшего сотрудницу, хотят арестовать

Директора продуктового магазина «Монетка» Ярослава Копытова, который зарезал свою сотрудницу и попытался убить еще двоих человек, хотят арестовать – следствие ходатайствует о помещении мужчины под стражу в качестве меры пресечения. Чкаловский суд изберет ее сегодня.

«Следствие полагает, что 10 ноября этого года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире сотрудницы магазина, нанес ножевые ранения нескольким потерпевшим, одна из которых скончалась на месте происшествия», – напомнили в пресс-службе судов Свердловской области.

Все случилось вечером 9 ноября. Компания коллег выпивала в квартире на улице Косарева. «В три часа ночи участники застолья решили, что у них так называемый недогон и отправились за добавкой в магазин на улице Многостаночников, также расположенный в микрорайоне Химмаш. Когда спиртное было приобретено, компания переместилась уже в квартиру по улице Бородина, где и случилась кровавая развязка», – рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, уточнив, что к моменту совершения преступления директор «Монетки» выпил около 3-4 литров пива.

Накануне 27-летнему Копытову было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство двух и более лиц». Погибшая – 52-летняя женщина, а пострадавшие – 26-летний мужчина и 30-летняя женщина. Свою вину Копытов признал, уточнили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

