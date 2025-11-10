Покупатели снова не могут дождаться товаров из-за ситуации на границе с Казахстаном. Кто виноват?

Российские покупатели зарубежных товаров, которые доставляются в страну наземным транспортом через границу с Казахстаном, не могут дождаться своих покупок, несмотря на специальный указ президента России Владимира Путина, который упрощает порядок ввоза различной продукции стран ЕАЭС. Как сообщалось ранее, проблемы на границе стали появляться еще в начале осени – тогда таможенные службы стали активнее проверять входящие грузы и документы по ним, и эта работа принесла свои плоды. Выяснилось, что многие партии товаров ввозятся по недостоверным документам, которые помогают снизить затраты бизнеса, в том числе на уплату НДС и таможенных пошлин.

Так, на прошлой неделе Челябинское таможенное управление остановило крупную партию казанов, которые везли из киргизского Оша в Екатеринбург. Документы были оформлены неправильно. «При проверке товаросопроводительных документов и представленной декларации на товары таможенники выяснили, что чугунную утварь перевозят с отметкой «условный выпуск». Это означает, что товар запрещено передавать третьим лицам, в том числе для продажи, а также не допускается его любое использование», – отметили представители ведомства.

Такие ситуации крайне нередки, особенно, если речь идет о сборных карго-грузах. Однако страдают не только те, кто заказывает партии товара в Китае, чтобы перепродать его с наценкой в России, но и добросовестные покупатели, которые, например, делают заказы у локальных производителей из стран ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия). «Заказала ребенку зимнюю обувь у производителя в Астане, там индивидуальный пошив, очень достойное качество и цена для таких условий нормальная, отправили нам покупку вовремя, а вот дождаться ее мы не можем. В СДЭКе сначала говорили, что срок доставки пять дней, потом сообщили, что задерживаются, добавили еще два дня, а потом вообще перестали сообщать, когда доставка уже приедет. В службе поддержки транспортной компании мне перезвонили и сказали, что вся проблема на таможне, якобы груз застрял там, а таможня сроков не называет. В общем, мы в подвешенном состоянии», – рассказала екатеринбурженка Анастасия Чередовских.

Как пояснили «Новому Дню» в Уральском таможенном управлении, непосредственно в пункте пропуска не ведут проверки и очередей там нет. «Вблизи российско-казахстанского участка границы на трассах, по которым проходят основные транспортные потоки, работают мобильные группы таможенных органов, которые осуществляют выборочный контроль и проверку транспортных средств, въехавших на территорию России, с целью предотвращения незаконного перемещения товаров. Проверочные мероприятия осуществляются на территории Российской Федерации строго в соответствии с законодательством. Когда все документы в порядке, проверка занимает не более 8 минут», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Там также напомнили, что ввоз товаров возможен, если получатель – российское юрлицо, и у перевозчика есть от данного юридического лица уведомление в таможенный орган в простой письменной форме об обязательстве задекларировать товар в соответствии с установленным порядком. «В таком случае можно не опасаться ответственности за отсутствие документов, подтверждающих статус товаров ЕАЭС», – уточнили в таможне, напомнив про указ Владимира Путина, который позволяет ввозить товары без маркировки до 10 декабря на этих условиях. Также в ведомстве подчеркнули, что к товарам, которые ввозятся в страну для личного пользования, как в истории Анастасии, вообще нет вопросов, и сбои могут быть на стороне транспортной компании.

Напомним, что на этой неделе планируется визит в Россию и встреча с главой государства Владимиром Путиным президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева.

Екатеринбург, Елена Сычева

