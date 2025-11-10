Мэрия: в Екатеринбурге более 150 спецмашин чистят дороги от наледи

Службы благоустройства продолжают уборку города в круглосуточном режиме, заявили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. Напомним, из-за перепада температур в выходные дни на городских тротуарах образовалась наледь, причем такая ситуация наблюдалась как в спальных районах, так и в центре города.

«Для обработки противогололедными материалами улично-дорожной сети и пешеходных зон было использовано 424 тонны песка и ПГМ (в том числе с мраморной крошкой). За выходные на спецполигоны было отправлено более 187 тонн снега. По информации дорожных служб, в выходные в уборке улично-дорожной сети и тротуаров было задействовано 434 единицы спецтехники и 968 дорожных рабочих», – сообщили в городской администрации.

Сегодня днем на уборку улиц вышло более 150 единиц спецтехники и свыше 400 рабочих. В мэрии напомнили, что за очистку придомовых территорий от снега и наледи отвечают управляющие компании и ТСЖ. По прогнозам синоптиков, заморозки в Екатеринбурге сохраняться до середины текущей недели.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

