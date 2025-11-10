Гидрометцентр дал большой прогноз на зиму. Она будет необычной

Гидрометцентр России составил вероятностный прогноз погоды на отопительный период – с октября по март включительно – для всех регионов страны, в том числе для Свердловской области.
Октябрь
Второй месяц осени на Урале был теплее обычного – как и ожидалось в прогнозе. Для Екатеринбурга ночная норма месяца составляет -1,5 градуса, дневная – +5 °C. В целом на территории всего региона температура в октябре была выше климатической средней величины.
Ноябрь
В ноябре на Урале ожидается также чуть более теплая погода, чем обычно. Норма в светлое время суток для Екатеринбурга составляет -2,5°, в темное – -8,4°.
Декабрь
Мягкой погоды первый месяц зимы на Урал не принесет. По данным Гидрометцентра, этот месяц в регионе, как и в большей части страны, будет холоднее обычного. Среднемесячная температура днем составляет -8,3 °C, ночью – -14,5°.
Январь
Первый месяц нового года почти на всей территории страны будет около нормы или чуть теплее. Однако по сравнению с прошлым январем он будет прохладнее. Для Екатеринбурга норма в светлое время суток -11°, в темное
-18,1°.
Февраль
Последний зимний месяц, по информации метеобюро, будет жарким на Урале и в Поволжье. В Екатеринбурге средняя дневная температура месяца -7,8°, а ночная -16,2°.
Март
Первый месяц весны 2026 года на большей части территории России будет значительно теплее нормы. Для Екатеринбурга она составляет +0,6 градуса днем, ночью
-8,4 °C.
Екатеринбург, Елена Сычева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»