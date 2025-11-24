Устойчивый минус на Урале будет только после дня святой Екатерины

Нестабильная погода в Екатеринбурге продержится еще как минимум пару недель: по данным синоптиков, температура воздуха будет колебаться около нуля, она будет сопровождаться снегом с дождем, гололедом. Как уточняет Gismeteo, устойчивая минусовая температура воздуха будет только после 7 декабря – дня святой Екатерины.

Напомним, по информации Гидрометцентра России, декабрь ожидается в этом году в Екатеринбурге холоднее обычного. Среднемесячная температура для города при этом составляет днем -8,3 °C, ночью -14,5°. Прогноз на остаток зимы ожидается теплым.

Екатеринбург, Елена Сычева

