На Земле ждут сильную магнитную бурю – таких не было больше года

На Земле ждут сильную магнитную бурю, каких не было больше года, с мая 2024-го. Однако, скорее всего, она будет чуть слабее. Уже сегодня вечером плазменные облака, вылетевшие в сторону Земли после вспышек на Солнце 9 и 10 ноября, достигнут нашей планеты.

«Ожидается более жесткое, чем на прошлой неделе, близкое к фронтальному, событие, хотя центральные, наиболее плотные, части плазменных выбросов, как ожидается, будут на 10-15 градусов смещены от направления на Землю, что частично смягчит воздействие на магнитосферу», – сообщили ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Там уточнили, что если облако от второй вспышки догонит первое, то в ночь на 12 ноября к планете придет единое облако с особенно высокой плотностью и увеличенным магнитным полем. Однако вероятность этого не так высока – модельные расчеты показывают, что между двумя ударами все же будет интервал в несколько часов. «Воздействие от первого события может начаться уже сегодня, в 18-20 часов по московскому времени, вызвав бури уровня G1-G2 и интенсивные полярные сияния в восточном полушарии Земли, а второе, наиболее сильное, облако ударит по планете ночью или рано утром 12 числа, сформировав пик магнитных бурь в диапазоне G3-G4», – сообщили астрофизики.

Они напомнили, что в этом году бури уровня G4 наблюдались лишь два раза – 1 января и 1 июня. «Бури высшего, 5-го уровня, последний раз происходили в мае 2024 года (на тот момент впервые за 20 лет). В приложении к текущему событию возможность его выхода на высший уровень G5, впрочем, совершенно не рассматривается и может возникнуть лишь в исключительном случае, если первый же фактический удар, ожидающийся сегодня вечером, сразу покажет сильное превышение над прогнозом», – добавили там.

Екатеринбург, Елена Сычева

