«Тело идет на поводу у разума», – врачи о воздействии магнитных бурь на организм

Сегодня вечером Землю накроет сильная магнитная буря после двух мощных вспышек на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Действительно ли воздействие магнитных волн представляет реальную опасность для здоровья человека, рассказали врачи на сайте «Здоровье уральцев».

Так, по словам кардиолога Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Жанны Максимовой, во время колебаний магнитного поля в организме изменяются некоторые свойства крови и сосудов, что сказывается на работе вегетативной нервной системы. Человек, который ведет здоровый образ жизни, легче переживает геомагнитные удары любой силы. Однако более восприимчивые люди, метеозависимые, могут ощущать на себе перепады погоды, а также возмущения магнитосферы нашей планеты. Обычно в группе риска – пожилые люди с хроническими заболеваниями, особенно с артериальной гипертензией. В такие дни у них может подскакивать давление и ухудшаться самочувствие. Но такие пациенты, как правило, знают свой диагноз, у них есть выписанные врачом препараты, им известно, как себя вести в подобной ситуации, ведь давление может подскочить и в дни без магнитных бурь.

Как отметила Жанна Максимова, многие люди придают большое значение магнитным бурям на психологическом уровне: «Связать частоту случаев инфарктов или инсультов с магнитными бурями вряд ли можно, ведь научно этот факт не подтвержден. Воздействие магнитных бурь на людей, которые придают им большое значение, ощущается, скорее, на психологическом уровне, поэтому не нужно лишний раз хвататься за таблетки, если понимаете, что дискомфорт не является обострением хронической болезни».

Как утверждает ее коллега, клинической психолог ЦМП Анна Ткач, человек успокаивается, когда берет под контроль то, что его окружает, а также когда видит, что другие понимают и разделяют его плохое самочувствие.

«Договоренность» между головой и телом, нашим внутренним состоянием и самочувствием очень важна. Почему многие люди, особенно пожилые, так много значения придают магнитным бурям? Да просто потому, что для них такие сведения – сродни кроссвордам в газете: напечатан прогноз бурь – значит, все стабильно, мы знаем, что нас ожидает, мы можем это контролировать. Наше тело зачастую идет на поводу у нашего же разума», – говорит Анна Ткач.

Екатеринбург, Дарья Деменева

