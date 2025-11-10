Мощная магнитная буря накроет Землю 11 ноября

Сильная магнитная буря ожидается вечером 11 ноября после двух мощных вспышек на Солнце, одна из которых была зафиксирована накануне. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По данным астрофизиков, сегодня на светиле произошел повторный выброс плазмы самого высокого уровня X.

«Максимум излучения зарегистрирован в 12:19 по Москве. Измеренный в момент пика балл – X1.21», – уточнили ученые, добавив, что скорость нового выброса составляет не менее 1200 км/с, что почти в 2 раза превышает скорость вчерашнего события в 720 км/с.

В Лаборатории пояснили, что поскольку новый выброс является более скоростным, чем предыдущий, то он может поглотить первый, сложив свое воздействие с ним.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube