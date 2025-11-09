На Солнце зафиксирована новая сильная вспышка

На Солнце произошла новая сильная вспышка, последствия которой в ближайшие дни могут быть ощутимы на Земле. Об этом сообщает в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Ученые уточнили, что максимум излучения высшего уровня X1.79 зарегистрирован в 10:35 по московскому времени. По уточненным данным Института прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова, выброс плазмы продолжался 54 минуты.

Согласно прогнозу специалистов, активность на Солнце в ближайшие два дня может возрасти. Не исключены вспышки класса Х. Геомагнитное поле 9 и 10 ноября ожидается неустойчивое. Возможно ухудшение условий КВ-радиосвязи в отдельные периоды.

Москва, Анастасия Смирнова

