В уральские водоемы выпустили почти 18 тысяч мальков сазана (ФОТО)

В Свердловской области завершились мероприятия по осеннему зарыблению водоемов. Около 17,9 тысячи мальков сазана были выпущены в Волчихинское водохранилище, реку Камышловку и Красноуральское водохранилище.

Как сообщили в ДИПе, каждый выпущенный малек – это вклад в реализацию национального проекта «Экологическое благополучие». В момент выпуска каждая рыбка весит около 40 граммов. Взрослый сазан может достигать веса в 20 и более килограммов.

Как уже писал «Новый День», мероприятия по зарыблению продолжаются на Урале уже более десяти лет, а с 2018 года они включены в национальный проект «Экология». Поголовье рыбы в разные годы пополнялось в Верхне-Макаровском, Исетском и Волчихинском водохранилищах, Черноисточинском пруду, озерах Песчаное и Балтым, Невьянском пруду, Верхне-Сысертском, Шайтанском и Староуткинском прудах.

Екатеринбург, Елена Владимирова

