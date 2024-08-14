В три уральских водоема выпустят 25 тысяч мальков (ФОТО)

В августе 2024 года в три уральских водоема – Верхне-Сысертский пруд, Ново-Мариинское и Волчихинское водохранилища – выпустят почти 25 тысяч мальков сазана. Как сообщили в ДИПе, на эти цели из бюджета региона выделено 900 тысяч рублей.

«Мальков сазана распределят в равных пропорциях между тремя водоемами – на каждый из них придется порядка 8 тысяч штук. Практика показывает, что этот вид рыб хорошо адаптируется к новым условиям, приживается в открытых водоемах, переходя с искусственной подкормки к естественному питанию», – рассказал глава минприроды региона Денис Мамонтов.

В будущем популяция сазана будет расти на местах за счет взрослых рыб. Кроме того, сазан способствует очистке водоемов от зарастания и заболачивания, ведь он питается донными водорослями.

Зарыблением занимается Чебаркульский рыбозавод. На предприятии организован полный цикл производства рыбы. Проектная мощность цеха составляет 300 миллионов штук икринок. До нужного размера мальки подращиваются в хозяйственных прудах.

Мероприятия по зарыблению продолжаются на протяжении уже десяти лет, а с 2018 года они включены в национальный проект «Экология». Поголовье рыбы в разные годы пополнялось в Верхне-Макаровском, Исетском и Волчихинском водохранилищах, Черноисточинском пруду, озерах Песчаное и Балтым, Невьянском пруду, Верхне-Сысертском, Шайтанском и Староуткинском прудах.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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