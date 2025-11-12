В неплатежеспособности Среднеуральска оказался виноват экс-губернатор Куйвашев

Финансовый кризис в Среднеуральске стал возможен в результате бездействия не городских, а областных властей. Такое объяснение предложил глава муниципалитета Алексей Стасенок.

«Ситуация с неплатежеспособностью возникла в связи с тем, что в 2024 году, по поручению на тот момент действующего губернатора, заключили контракт, и подрядчики выполнили его, но средства на оплату от областных властей еще не были доведены. Руководство региона о ситуации в курсе, поэтому мы надеемся, что до конца года источник финансирования будет найден, и мы сможем закрыть ранее понесенные расходы», – заявил мэр Среднеуральска газете «Коммерсант».

Как уже писал «Новый День», 10 ноября стало известно, что в Среднеуральске сложилась настолько сложная финансовая ситуация, что областному правительству пришлось принимать экстренные меры для ее исправления. В ближайшее время чиновники разработают план по выходу из кризиса.

«Для Среднеуральска по распоряжению губернатора муниципалитетом будет разработан план восстановления финансовой устойчивости и утвержден местной думой. В свою очередь регион использует возможности бюджетного законодательства для восстановления платежеспособности муниципалитета, например, участвуя в вопросах согласования проекта местного бюджета», – сообщили в ДИПе.

Среднеуральск, Елена Владимирова

