В Академическом и Солнечном построят две новые школы (РЕНДЕРЫ)

В течение ближайших нескольких лет в Солнечном и Академическом районах Екатеринбурга будут построены две школы общей вместимостью 4 тысячи учеников. Сейчас проекты проходят госэкспертизу, а до конца 2025 года будут объявлены торги на их строительство. Об этом сообщил в соцсетях губернатор Денис Паслер.

В школе №3 в Солнечном будет 3 спортивных зала, 2 зала с тренажёрами, актовый зал и столовая на 625 мест, гончарная, проектная и арт‑мастерские, студия подкастов. В 16‑м квартале Академического района возведут трехблочное здание школы № 1 с отдельными корпусами для начальной и старшей школ, столовой на 600 мест, актовым залом и библиотекой. На территории оборудуют физкультурно‑спортивную зону с многофункциональным кортом для футбола и хоккея, площадками для баскетбола и волейбола, беговыми дорожками, прыжковой ямой и трибунами для зрителей.

В текущем году область вводит в эксплуатацию, строит и проектирует 9 школ.

Екатеринбург, Елена Владимирова

