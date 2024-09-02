В Академическом открылась пятиэтажная школа (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге в самом молодом районе города открылась новая школа № 133. Это уже девятая школа в Академическом, построить и сдать ее удалось раньше запланированного срока.

День знаний в школе № 133

Каждая школа в Академе имеет свое направление: школа № 79 имеет инженерный уклон, а 123-я – химико-биологический профиль. Специализация 133-й школы – креативные направления, ребятам предложат заниматься в трех лабораториях: «Арт-лаб», «Старт-лаб» и «Медиа-лаб». По направлению «Арт-лаб» планируется сотрудничество с Академией современного искусства и УрГАХУ. Направление «Медиа-лаб» школа будет развивать самостоятельно – контент, который создадут ребята, будут транслировать через мультимедийное оборудование в школе. А по направлению «Старт-лаб» планируется развивать сотрудничество со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства.

Это первая в Екатеринбурге пятиэтажная школа, она вместит 1200 учеников. Начальная, средняя и старшая школы будут находиться в разных помещениях. В здании – три спортзала, информационно-библиотечный центр, актовый зал, оснащенный специализированным сценическим оборудованием, пищеблок со столовой более чем на 600 мест и многое другое. Книги в библиотеку школы подарил главный застройщик района. По традиции АО СЗ «РСГ-Академический» закупает книги для каждой школы на территории своей застройки к ее открытию. Ранее девелопер выделил участок для строительства школы, разработал ее проект и обеспечил инженерными сетями.

Следующая школа, которая уже запроектирована должна появиться в «Кварталах конструктивизма», и еще одна – на въезде в район в квартале «Первый Академ». «К 30-му году в районе будет жить 350 тысяч человек и потребуется построить еще 9 школ», – сказал сегодня председатель совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» Виктор Киселев.

Екатеринбург, Август, Таисья Исупова

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