На Урале построят молочные фермы на 13 тысяч коров

Свердловская область уже вышла в число регионов – лидеров по молочному животноводству и продолжает успешно развивать это направление. Эту тему и другие аспекты деятельности агропромышленного комплекса обсудили 11 ноября губернатор Денис Паслер и глава федерального министерства сельского хозяйства Оксана Лут.

«Регион в лидерах по производству молока: у нас шестое место в России и первое в Уральском федеральном округе. За последние десять лет объемы производства увеличились в полтора раза и в прошлом году достигли 870 тысяч тонн. В наших планах – повысить эти показатели, укрепив животноводческий комплекс региона. Для этого до 2030 года планируется построить семь новых современных молочных ферм общей вместимостью на 13 тысяч коров. Это значительно увеличит общий надой молока, позволит расширить географию поставок продукции и создаст дополнительные рабочие места», – написал Денис Паслер в своих соцсетях.

Денис Паслер обсудил с Оксаной Лут меры государственной поддержки агропромышленного комплекса, которые реализуются в регионе. Так, в 2025 году на обновление материально-технической базы аграриев, поддержку специалистов и развитие сельских территорий направлено около 4,8 миллиарда рублей, из них 1,2 миллиарда – средства федерального бюджета. Развитие аграрной инфраструктуры в регионе ведётся в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Фото: телеграм-канал Дениса Паслера Фото: телеграм-канал Дениса Паслера

Отметим, в настоящее время в систему АПК Свердловской области входят около 300 сельхозорганизаций, более 800 производителей пищевых продуктов и напитков, порядка 600 крестьянских (фермерских) хозяйств, включая ИП. В 2024 году хозяйства всех категорий Свердловской области произвели продукции на сумму 132,9 миллиарда рублей.

Как уже писал «Новый День», сейчас Свердловская область практически полностью обеспечивает себя молоком, куриными яйцами, картофелем, мясом птицы. Часть сельскохозяйственной продукции идет на экспорт – в Китай, Белоруссию, Узбекистан, Таджикистан. Более трети экспорта – масложировая продукция: масло, майонез, маргарин, рапс, льняное масло.

Недавно в регионе завершился сбор урожая. В этом году уральские аграрии собрали 254 тысячи тонн картофеля, что на 26 тысяч тонн больше, чем в 2024 году. Увеличился урожай зерновых культур, всего собрано 769 тысяч тонн зерна. Рекордным оказался урожай рапса и льна – собрано 104 тысячи тонн маслосемян.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube